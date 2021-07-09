Станислав Черчесов: меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях

Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в случае, если не смогу закрыть вопросы сегодня, поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке их закроют. Поеду домой, в Осетию», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт».