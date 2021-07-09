Станислав Черчесов: меня не увольняли. Расстались на комфортных для РФС условиях

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Всё, о чём мы договаривались, было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира. Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС
условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС.