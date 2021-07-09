Черчесов, конечно, виноват, но нас не спасут и Гвардиола с Клоппом

Фото: РФС РФС

ИГРАЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ

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Понятно, что Черчесову нужно было уходить после такого результата на Евро, а он тянул время, «чудил» на пресс-конференции, чем еще больше привлек к себе негатива. Уже давно никто не вспоминает про «космосСтаса», вся футбольная общественность желала только одного – отставки. И если бы РФС оставил Черчесова, страшно представить, под какой оглушительный свист он выводил бы сборную на отборочный матч ЧМ-2022 в «Лужниках».

Конечно, тренер отвечает за все, и, в первую очередь, за результат. А результат провальный. В этой аксиоме все правильно, спорить здесь не с чем. Но все же, попробуем разобраться, что Черчесов сделал не так и так ли уж велика его вина, учитывая нынешние российские футбольные реалии?

В связи с этим вспоминается классическая фраза милиционера Максима Подберезовикова из «Берегись автомобиля» «Деточкин, конечно, виноват, но он не виноват»!

Почему виноват – коротко сказано выше, повторяться не буду. Но, на мой взгляд, вина Черчесова в этом провале не столь велика. На поле выходят футболисты, а Саламыч работал с тем «материалом», какой у него есть.

Может, главный тренер не взял кого-то из достойных на Евро? Нет, взял всех сильнейших. Только не надо про «покорителя» «Реала» и «Барселоны» Смолова. Человек, прошедший свой пик пару лет назад, вдруг начнет фейерить в борьбе с датскими и бельгийскими защитниками? Так не бывает. И уж он точно не сильнее Соболева.

Итак, играли все сильнейшие, и они дали вот такой «результат». Так причем здесь Черчесов?

ПОЧЕМУ НАШИХ «ЗВЕЗД» НЕ ЗОВУТ В ЕВРОПУ?

Российский футбол стремительно деградировал все последние годы, наш чемпионат - тоже. Хотя это взаимосвязанные вещи.

Посмотрите на результаты команд РПЛ в еврокубках, и это при том, что в ведущих российских клубах легионеров пруд пруди. А если б играли только наши? Уверяю, мы бы давно были на уровне Сербии и Румынии в рейтинге УЕФА , а чемпион России получал бы вожделенное место в основном турнире Лиги Европы.

Почему наших «звезд» не зовут в Европу? Лишь один Головин играет в команде-середняке, и сильно выделяется на нашем общем сереньком фоне в сборной.

Да, конечно, как же я забыл про Миранчука, который выходит на 5 минут в «Аталанте» при счете 5:1 в пользу его команды? Не смешите «РДЖ Арену».

«Хрустальный» Черышев? Человек большую часть карьеры лечится, а не играет. И в нынешнем сезоне в «Валенсии» появлялся на поле эпизодически. В отличие от своего партнера защитника сборной Дании Даниэля Васса, который является лидером «Валенсии» на протяжении трех лет.

А все эти разговоры российских «мастеров»: «Поеду только в сильный клуб, середняки меня не привлекают?» Да ты сперва в «Вест Броме», «Норвиче» или чемпионшипе себя прояви, чтоб тебя позвали хотя бы в «Астон Виллу»!

Попробуй, отбегай сезон в основе какого-нибудь клуба в чемпионшипе, и поймешь разницу. Это не против «Тамбова» с «Ротором» играть. Совсем другая интенсивность, уровень сопротивления, плотность игры, темп. К чему наши не привыкли, и когда сталкиваются с такой игрой в еврокубках или в сборной, начинают откровенно «плыть».

Какие там гранды – наши «полуфабрикаты» не нужны даже «Леганесу», «Кристалл Пэласу» или «Алкмару».

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ ЕВРОПЕ БОЛЬШЕ НЕ ИНТЕРЕСНЫ

После Евро-2008 сразу несколько человек из сборной России уехали в клубы с громкими именами. После Евро-2020 европейские скауты уже окончательно убедились: на Россию больше не стоит обращать внимания.

Не зря же Аршавин говорил, что в сборную-2008 из нынешней попали ли бы пару человек. Но ведь и та команды далеко не была с приставкой «супер». Крепкий середняк, прыгнувший выше головы в конкретном турнире. Способный обыгрывать других середняков – шведов и греков, что сейчас представить невозможно.

Так причем здесь Черчесов? Поставьте во главе сборной хоть Гвардиолу, хоть триумвират Гвардиола - Клопп – Тухель, (помните, Бесков - Лобановский - Ахалкаци на ЧМ-1982?) результат был бы таким же.