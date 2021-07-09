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"Зенит" впервые с 2017 года заменит газон на арене в Санкт-Петербурге

РИА Новостииещё 4
1 час назад
"Зенит" начал реконструкцию футбольного поля на домашней арене в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".
"Зенит" впервые с 2017 года заменит газон на арене в Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Зенит" впервые с 2017 года полностью заменит старый газон на новый. Полная замена газона включает в себя демонтаж существующего газона, выравнивание основания поля, а также укладку, выравнивание, подготовку и тестирование нового поля. Ожидается, что все работы будут завершены к 17 июля.
На предыдущем газоне стадиона "Зенита" прошли матчи Кубка конфедераций, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020. "Сине-бело-голубые" на этом поле отыграли три чемпионских сезона подряд.
Сохраненный газон во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль всей полевой разметки планируется использовать для создания лимитированной коллекции, состоящей из уникальных боксов со стабилизированным газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом. Болельщики смогут приобрести эксклюзивные элементы поля в официальных магазинах "Зенита".
Футбол,Зенит,
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