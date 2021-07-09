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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ

RT на русском
54 минуты назад
Футболисты и работники московского «Спартака» получили серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам выступления в прошлом сезоне.
«Спартаку» вручили серебряные медали РПЛ
Фото: @fcsm_official Twitter@fcsm_official Twitter
Об этом сообщается на сайте клуба.
Отмечается, что церемония вручения состоялась на базе клуба в Тушине, а награждали руководство, игроков, тренерский, административный и медицинский штабы президент РПЛ Сергей Прядкин и генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в чемпионате, уступив только «Зениту».
Ранее бывший консультант «Спартака» итальянский агент Франко Камоцци высказался о подписании полноценного контракта между московским клубом и полузащитником Виктором Мозесом.
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