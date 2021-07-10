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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дело не в Черчесове: Роман Широков о проблеме футбола в России

Анна Безрукова
3 часа назад
Экс-футболист сборной России Роман Широков высказал свое мнение по поводу отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
Дело не в Черчесове: Роман Широков о проблеме футбола в России
Фото: ТАССТАСС
«Ну нет Черчесова в сборной и нет, к этому все шло. Последние результаты сами о себе свидетельствуют.
Но по этому поводу я точно не стал бы радоваться. Какой смысл радоваться? Если бы все проблемы российского футбола заключались в Черчесове, тогда да, но ведь это не так.
Черчесова нельзя охарактеризовать как плохого тренера, просто у каждого специалиста есть свой цикл, его цикл завершился. После ухода Черчесова сразу хорошо в отечественном футболе все не станет. Результат отсутствует не из-за Черчесова.
Но я согласен, на любом производстве человека увольняют или растрогают с ним контракт, если он не показывает результат. На итоговое решение могла повлиять и пресс-конференция Черчесова, все может быть. Это все звенья одной цепи», – цитирует Широкова sports.ru.
Напомним, 8 июля в СМИ появились данные о том, что РФС расторг контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
Он был главой российской сборной с 2016 году. Под его руководством спортсмены смогли достичь четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года. В марте прошедшего года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.
На чемпионате Европы-2020 сборная россиян заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф турнира.
Ранее сообщалось, что Денис Черышев в числе первых игроков сборной России публично выразил благодарность Станиславу Черчесову после отставки.
«Спасибо за доверие на протяжении всех этих лет», - написал спортсмен в своем аккаунте в соцсети.
Футбол,Роман Широков,Денис Черышев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Sports.ru,
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