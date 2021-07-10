Дело не в Черчесове: Роман Широков о проблеме футбола в России

«Ну нет Черчесова в сборной и нет, к этому все шло. Последние результаты сами о себе свидетельствуют.
Но по этому поводу я точно не стал бы радоваться. Какой смысл радоваться? Если бы все проблемы российского футбола заключались в Черчесове, тогда да, но ведь это не так.
Черчесова нельзя охарактеризовать как плохого тренера, просто у каждого специалиста есть свой цикл, его цикл завершился. После ухода Черчесова сразу хорошо в отечественном футболе все не станет. Результат отсутствует не из-за Черчесова.
Но я согласен, на любом производстве человека увольняют или растрогают с ним контракт, если он не показывает результат. На итоговое решение могла повлиять и пресс-конференция Черчесова, все может быть. Это все звенья одной цепи», – цитирует Широкова sports.ru.
«Спасибо за доверие на протяжении всех этих лет», - написал спортсмен в своем аккаунте в соцсети.