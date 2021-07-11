Замена Черчесову: Главный тренер "Сочи" заявил об амбициях

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, Россия проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. В финале турнира встретятся сборные Англии и Италии.