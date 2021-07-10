Организаторы Евро столкнулись с неожиданной проблемой перед финалом

Во время финального матча чемпионата Европы-2020 Италия — Англия на стадионе «Уэмбли» в Лондоне могут оказаться миллионы летающих муравьев, сообщает Sky News со ссылкой на члена Королевского энтомологического общества профессора Адама Харта.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL EPA-EFE/NEIL HALL

По его информации, рой насекомых был зафиксирован на снимках с радаров, опубликованных метеорологической службой. Большое скопление летающих насекомых обнаружено над значительной частью территории Лондона, включая район Уэмбли. Специалисты опасаются, что миллионы насекомых могут пролететь над стадионом во время матча.

Отмечается, что не существует единого «дня летающих муравьев» — это период с июня по сентябрь, когда формируются подходящие условия для спаривания насекомых во время полета.