«Финал, которого все мы ждали»

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Америки Аргентина - Бразилия

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Финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина - Бразилия начнется в 03:00 мск 11 июля. Прямую видеотрансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на платформе Окко Спорт.

Бразилия - фаворит. Но помните о Месси

Аргентина - Бразилия - это классика футбола Южной Америки, самый желаемый для всех специалистов и болельщиков. Обе команды не без труда, но добрались до решающего матча. А в нём букмекеры видят фаворитом хозяев - бразильцев. Сделать ставку на победу Бразилии в букмекерской компании Winline можно с коэффициентом 2.21 , это примерно 45% вероятности. Шансы сборной Аргентины оценивают коэффициентом 3.75 (25%), а ничья идет за 3.25 (30%).

Аналитики не ждут результативной встречи: поставить на то, что в матче Аргентина - Бразилия будет меньше, чем 3 гола, можно с коэффициентом 1.55, а на то, что команды забьют минимум 3 гола, принимают ставки за 2.45. На то, что обе команды смогут забить, дают коэффициент 2.12, а на то, что хотя бы одна сборная не сможет забить, предлагают коэффициент 1.76.

Неймар уверен в победе, а аргентинцы собираются бить его

Нельзя сказать, что путь к финалу Аргентины и Бразилии был усыпан розами, но они всё же добрались до решающей стадии. Аргентинцы в четвертьфинале уверенно разобрались с Эквадором (3:0), а вот в полуфинале пришлось изрядно помучаться в игре с Колумбией. Лишь в серии пенальти Аргентина смогла переиграть соперника, во многом благодаря вдохновенной игре вратаря Эмилиано Мартинеса. Голкипер даже удостоился похвалы Лионеля Месси

«Это финал, которого мы все ждали. Временами было сложно. Но у нас есть феноменальный вратарь! Мы доверяли ему. Теперь мы идем в финал», - заявил Месси.

Что до бразильцев, то они в плей-офф дважды победили с минимальным счётом. Сначала команда Тите одолела Чили, а затем переиграла сборную Перу. Может быть, не столь ярко, но надёжно. Из потерь стоит выделить Габи Жезуса, которого дисквалифицировали за грубейший фол в четвертьфинале с чилийцами. Теперь бразильцы с оптимизмом смотрят на грядущее противостояние с Аргентиной.

«Я хочу сыграть в финале с Аргентиной, потому что у меня есть друзья среди их футболистов. Бразилия победит её», - сказал Неймар после финала.

Как остановить Неймара? Это действительно серьёзный вопрос. Бывший игрок сборной Аргентины Оскар Руджери посоветовал команде не церемониться со звёздным нападающим, известным своей нетерпимостью к жесткой игре.

«Неймар не имеет каких-либо правил поведения на поле. Он делает финт, тащит мяч в одну сторону, тащит в другую. Так как его трудно остановить, я, если бы мог, как следует ударил бы его», — подчеркнул Руджери.

Что ж, финал - это война и, вполне возможно, аргентинцы последуют этому совету. Но и бразильцы наверняка постараются залезть под кожу к Лионелю Месси. Кстати, капитану Аргентины рассекли ногу в полуфинале с Колумбией.

На что ставить в матче Аргентина - Бразилия на Кубке Америки?

Финалы редко бывают красивыми, а в этой встрече будет и принципиальный момент. Турнир изначально должен был пройти в Аргентине и Колумбии, но из-за коронавируса его перенесли в Бразилию. Будет много борьбы, возможно, даже грубости, которая присуща латиноамериканским сборным. А вот голов ждать не стоит. Даже на пути к финалу команды забивали не так много, в финале же точно излишнего риска не будет. Поставить на то, что на двоих команды не смогут забить 3 гола в основное время, можно у букмекера Winline за 1.55

Есть ощущение, что в 90 минут команды уложиться не смогут. Аргентинцы уже успели отыграть один овертайм в полуфинале. Бразильцы укладывались в 90 минут, но их победы были минимальными и даже, если хотите, натужными. Вполне возможно, что в основное время вопрос о победителе решить не получится. Ничья в основное время идёт за 3.25 . На то, что игра дойдет до серии пенальти, можно сделать ставку с коэффициентом 5.00 , а на то, что команды забьют хотя бы раз в овертайме, предлагают коэффициент 4.90