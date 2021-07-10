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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов рассказал о будущем Дзюбы в сборной России

Газета.Ru
59 минут назад
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о возможном уходе Артема Дзюбы из национальной команды.
Черчесов объяснил свои слова о неясном будущем Дзюбы в сборной
Фото: ТАССТАСС
"Сразу после окончания турнира, как и отдельного матча, спрашивать о чем-то футболиста не надо, потому что взвешенного ответа он все равно не даст. После такого — тем более. Я собрал игроков, поблагодарил их за работу и попрощался со словами, чтобы с полной серьезностью готовились в клубах — сезон стартует скоро и времени терять нельзя. Что же касается такого разговора с Дзюбой, с одной стороны, я не спрашивал, с другой — от него никаких сигналов не поступало", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
Также Черчесов прокомментировал сказанные им слова на недавней пресс-конференции. Тогда он заявил, что ему непонятно будущее Дзюбы в сборной.
"Вы неправильно поняли. Я назвал, помимо него, еще Жиркова с Кудряшовым как самых опытных футболистов. Это было воспринято слишком буквально", - сказал Черчесов.
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B. Ранее бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.
Футбол,Анзор Кавазашвили,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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