Черчесов объяснил свои слова о неясном будущем Дзюбы в сборной

"Сразу после окончания турнира, как и отдельного матча, спрашивать о чем-то футболиста не надо, потому что взвешенного ответа он все равно не даст. После такого — тем более. Я собрал игроков, поблагодарил их за работу и попрощался со словами, чтобы с полной серьезностью готовились в клубах — сезон стартует скоро и времени терять нельзя. Что же касается такого разговора с Дзюбой, с одной стороны, я не спрашивал, с другой — от него никаких сигналов не поступало", - цитирует Черчесова "Спорт-Экспресс".
"Вы неправильно поняли. Я назвал, помимо него, еще Жиркова с Кудряшовым как самых опытных футболистов. Это было воспринято слишком буквально", - сказал Черчесов.