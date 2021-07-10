Черчесов - о пресс-конференции: я не лингвист, возможно, где-то неудачно подбирал слова

«Дата заседания техкомитета зависела от Никиты Павловича Симоняна. Я просил, чтобы мы собрались лично, чтобы был более качественный диалог, но, к сожалению, из-за ковида заседание перенесли, а потом мы общались по видеосвязи. Понятно, что я не лингвист, возможно, где-то неудачно подбирал слова, но старался отвечать на все вопросы. Дальше уже вопрос к тем, кто слушал – часто слышат то, что хотят. Должно быть объективное отношение к ответу, а не лично к Черчесову или тому, что хочется услышать. Я пришел, чтобы ответить на все вопросы», – передает слова Черчесова Sports.ru.