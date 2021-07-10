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Чемпионат Европы по футболу 2020

Черчесов - о пресс-конференции: я не лингвист, возможно, где-то неудачно подбирал слова

Газета.Ruиещё 2
4 часа назад
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своей пресс-конференции. Специалист заявил, что общение с журналистами можно было организовать и сразу после матча в Копенгагене, но сначала нужно было отчитаться перед техническим комитетом или исполкомом.
Черчесов - о пресс-конференции: я не лингвист, возможно, где-то неудачно подбирал слова
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Дата заседания техкомитета зависела от Никиты Павловича Симоняна. Я просил, чтобы мы собрались лично, чтобы был более качественный диалог, но, к сожалению, из-за ковида заседание перенесли, а потом мы общались по видеосвязи. Понятно, что я не лингвист, возможно, где-то неудачно подбирал слова, но старался отвечать на все вопросы. Дальше уже вопрос к тем, кто слушал – часто слышат то, что хотят. Должно быть объективное отношение к ответу, а не лично к Черчесову или тому, что хочется услышать. Я пришел, чтобы ответить на все вопросы», – передает слова Черчесова Sports.ru.
8 июля Российский футбольный союз (РФС) расторг контракт со Станиславом Черчесовым.
Специалист возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с РФС до 30 декабря 2022 года.
Футбол,Никита Симонян,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Sports.ru,
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