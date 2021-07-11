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Чемпионат Европы по футболу 2020

Колосков: никто из российских тренеров не выше классом, чем Черчесов

РИА Новости
1 час назад
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков не видит российских специалистов, которые по своему уровню превосходят экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
В РФС признали отсутствие замены Черчесову
Фото: ТАССТАСС
В четверг РФС совместно с Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. Сборная России под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы, заняв последнее место в группе B.
"Вопрос решен, теперь не имеет смысла рассуждать, логичной была отставка Черчесова или нет. Она состоялась по обоюдному согласию, не ущемили ничьих прав, сохранили самолюбие, расстались по-дружески. Судьба такая у тренера, к сожалению. Для себя лично я определился: у нас в России нет тренеров, которые могли бы возглавить сборную команду. Потому что никто из них – и работающих, и давно не работающих – ничуть не выше класса, чем Черчесов. Черчесов мне представляется даже повыше уровнем, если учитывать совокупное тренерское мастерство", - сказал Колосков РИА Новости.
На вопрос, действительно ли Черчесов выше уровнем, чем Леонид Слуцкий и Валерий Карпин, собеседник агентства ответил утвердительно.
"Конечно, повыше. Это мое мнение. Я видел, как он (Черчесов) работает. Я не был ни на одной тренировке ни Слуцкого, ни Карпина, но я заметил, насколько у Черчесова команда управляема", - добавил собеседник агентства.
"Что касается (Курбана) Бердыева, то с ним ситуация вообще непонятная, человек давно не работает. У нас в том вопросе нет критериев. Если брать за критерий статистику успехов в чемпионате России, то надо (Олега) Романцева приглашать. Но это бессмысленный разговор. Мое мнение такое: у нас в России нет тренеров, кто бы мог возглавить сборную, поэтому надо искать иностранца", - подчеркнул Колосков.
"Сейчас главное – это не впадать в ажиотаж, не надо суетиться, но (президент РФС Александр) Дюков из числа взвешенных людей, решение будет продуманное", - резюмировал почетный глава РФС.
Футбол,Вячеслав Колосков,Валерий Карпин,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,РИА Новости,
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