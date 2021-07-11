В РФС признали отсутствие замены Черчесову

"Вопрос решен, теперь не имеет смысла рассуждать, логичной была отставка Черчесова или нет. Она состоялась по обоюдному согласию, не ущемили ничьих прав, сохранили самолюбие, расстались по-дружески. Судьба такая у тренера, к сожалению. Для себя лично я определился: у нас в России нет тренеров, которые могли бы возглавить сборную команду. Потому что никто из них – и работающих, и давно не работающих – ничуть не выше класса, чем Черчесов. Черчесов мне представляется даже повыше уровнем, если учитывать совокупное тренерское мастерство", - сказал Колосков РИА Новости.
"Конечно, повыше. Это мое мнение. Я видел, как он (Черчесов) работает. Я не был ни на одной тренировке ни Слуцкого, ни Карпина, но я заметил, насколько у Черчесова команда управляема", - добавил собеседник агентства.
"Что касается (Курбана) Бердыева, то с ним ситуация вообще непонятная, человек давно не работает. У нас в том вопросе нет критериев. Если брать за критерий статистику успехов в чемпионате России, то надо (Олега) Романцева приглашать. Но это бессмысленный разговор. Мое мнение такое: у нас в России нет тренеров, кто бы мог возглавить сборную, поэтому надо искать иностранца", - подчеркнул Колосков.
"Сейчас главное – это не впадать в ажиотаж, не надо суетиться, но (президент РФС Александр) Дюков из числа взвешенных людей, решение будет продуманное", - резюмировал почетный глава РФС.