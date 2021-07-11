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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Спартак" разгромил "Сочи" в первой домашней игре Руя Витории

РИА Новостииещё 3
39 минут назад
Футболисты московского "Спартака" разгромили "Сочи" в контрольном матче, который стал первым для нового главного тренера "красно-белых" Руя Витории на домашнем стадионе клуба в Тушино.
"Спартак" разгромил "Сочи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Зелимхан Бакаев (6-я минута), Резиуан Мирзов (38), Александр Соболев (62) и Виктор Мозес (83).
Португальский тренер Руй Витория возглавил "Спартак" в конце мая.
В следующем контрольном матче "Спартак" 14 июля сыграет с казанским "Рубином" в Тушино, а "Сочи" в тот же день встретятся в гостях с подмосковными "Химками".
Футбол,Резиуан Мирзов,Зелимхан Бакаев,Александр Соболев,Виктор Мозес,Спартак,
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