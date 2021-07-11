"Спартак" разгромил "Сочи"

Футболисты московского "Спартака" разгромили "Сочи" в контрольном матче, который стал первым для нового главного тренера "красно-белых" Руя Витории на домашнем стадионе клуба в Тушино.Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Зелимхан Бакаев (6-я минута), Резиуан Мирзов (38), Александр Соболев (62) и Виктор Мозес (83).Португальский тренер Руй Витория возглавил "Спартак" в конце мая.В следующем контрольном матче "Спартак" 14 июля сыграет с казанским "Рубином" в Тушино, а "Сочи" в тот же день встретятся в гостях с подмосковными "Химками".