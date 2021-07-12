Букмекеры спрогнозировал следующего тренера сборной России

Следующий матч сборной России состоится совсем скоро: 1 сентября в отборочном турнире ЧМ-2022 с командой Хорватии. РФС ведёт поиски нового тренера.

Также принимают ставки на то, что главным тренером сборной России окажется кто-то другой. Вероятность такого развития событий оцениваются в 23%.