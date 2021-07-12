Букмекеры спрогнозировал следующего тренера сборной России

В четверг Российский футбольный союз объявил об отставке с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он проработал в этой должности пять лет и вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Но после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы – 2020, где команда не смогла выйти из группы, было принято решение об уходе специалиста.
Следующий матч сборной России состоится совсем скоро: 1 сентября в отборочном турнире ЧМ-2022 с командой Хорватии. РФС ведёт поиски нового тренера.