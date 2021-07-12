Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Букмекеры спрогнозировал следующего тренера сборной России

Чемпионат.comиещё 4
2 часа назад
Аналитики букмекерской компании «Фонбет» оценили шансы тренеров стать следующим наставником сборной России по футболу после ухода Станислава Черчесова. «Фонбет» — официальный спонсор национальной команды с 2017 года.
Букмекеры спрогнозировал следующего тренера сборной России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В четверг Российский футбольный союз объявил об отставке с поста главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Он проработал в этой должности пять лет и вывел команду в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года. Но после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы – 2020, где команда не смогла выйти из группы, было принято решение об уходе специалиста.
Следующий матч сборной России состоится совсем скоро: 1 сентября в отборочном турнире ЧМ-2022 с командой Хорватии. РФС ведёт поиски нового тренера.
По мнению «Фонбет», наибольшие шансы стать новым главным тренером сборной России у бывшего тренера «Челси», «Тоттенхэма» и «Зенита» Андре Виллаш-Боаша – 20%. В 15% оцениваются шансы бывшего главного тренера «Спартака», немца Доменико Тедеско, в 10% – наставников «Ростова» Валерия Карпина и сборной Швейцарии Владимира Петковича.
Вот как «Фонбет» оценивает шансы других специалистов занять пост главного тренера сборной России: Юрий Сёмин, Игорь Черевченко – 5%, Йоахим Лёв – 3%, Златко Далич, Антонио Конте, Сергей Семак, Леонид Слуцкий – 2%, Дик Адвокат – 1%.
Также принимают ставки на то, что главным тренером сборной России окажется кто-то другой. Вероятность такого развития событий оцениваются в 23%.
Футбол,Златко Далич,Доменико Тедеско,Йоахим Лев,Игорь Черевченко,Сергей Семак,Владимир Петкович,Валерий Карпин,Андре Виллаш-Боаш,Юрий Семин,Леонид Слуцкий,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Фонбет,РФС,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители