Игроки сборных Италии и Англии встали на колено перед началом финального матча Евро

Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча
. Счёт в матче на 3-й минуте открыла сборная Англии. Автором гола стал фланговый защитник Люк Шоу. На дальней штанге он ногой замкнул фланговый навес Кирана Триппьера. Джанлуиджи Доннарумма не выручил. Встречу финала Евро-2020 обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Помогают ему ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Рез
ервный рефери — Карлос дель Серро Гранде (Испания). Видеопомощник рефери — Бастиан Данкерт (Германия).