Бывший главный тренер «Краснодара» оценил переход Сафонова в «Зенит»

– «Зенит» сегодня лидер российского футбола, - отметил специалист. -Понятно, что переход станет повышением в имидже, рейтинге, классе. Это возможность играть с сильными футболистами в чемпионском клубе. Кроме того, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. К сожалению, сегодня «Краснодар», хотя клуб тоже достаточно серьезный, с амбициями, не будет выступать даже в Лиге Европы. Видно, что в команде грядет большущая перестройка. Возможно, что переход в «Зенит» для Сафонова будет благом.
С другой стороны, вопрос, насколько Сергей Николаевич (Галицкий – прим. «Спорта День за Днем») готов его отпустить, потому что Сафонов тоже нужен «Краснодару». Насколько я знаю, Матвей сам по себе серьезный, вдумчивый и ответственный, просто так ради «Зенита» он «Краснодар» бросать не будет. Если абстрагироваться от этих обстоятельств, то переход Сафонова был бы благом и для него, и для «Зенита», у которого остался мой бывший ученик Миша Кержаков. Он уже не мальчик, хотя парень квалифицированный. Сафонов вместе с Кержаковым могли бы создать хороший симбиоз разно стилевых, но надежных вратарей.