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Бывший главный тренер «Краснодара» оценил переход Сафонова в «Зенит»

Спорт уик-энд
54 минуты назад
На фоне прогнозируемого перехода Андрея Лунева в «Байер» с нарастающей активностью в СМИ появляется информация о возможном трансфере голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «Зенит». Ситуацию «Спорту День за Днем» прокомментировал бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев .
Бывший главный тренер «Краснодара» оценил переход Сафонова в «Зенит»
Фото: Спорт уик-эндСпорт уик-энд
– «Зенит» сегодня лидер российского футбола, - отметил специалист. -Понятно, что переход станет повышением в имидже, рейтинге, классе. Это возможность играть с сильными футболистами в чемпионском клубе. Кроме того, «Зенит» играет в Лиге чемпионов. К сожалению, сегодня «Краснодар», хотя клуб тоже достаточно серьезный, с амбициями, не будет выступать даже в Лиге Европы. Видно, что в команде грядет большущая перестройка. Возможно, что переход в «Зенит» для Сафонова будет благом.
С другой стороны, вопрос, насколько Сергей Николаевич (Галицкий – прим. «Спорта День за Днем») готов его отпустить, потому что Сафонов тоже нужен «Краснодару». Насколько я знаю, Матвей сам по себе серьезный, вдумчивый и ответственный, просто так ради «Зенита» он «Краснодар» бросать не будет. Если абстрагироваться от этих обстоятельств, то переход Сафонова был бы благом и для него, и для «Зенита», у которого остался мой бывший ученик Миша Кержаков. Он уже не мальчик, хотя парень квалифицированный. Сафонов вместе с Кержаковым могли бы создать хороший симбиоз разно стилевых, но надежных вратарей.
Футбол,Матвей Сафонов,Сергей Ташуев,Андрей Лунев,Зенит,
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