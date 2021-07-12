"Спартак" и "Зенит" устроили перепалку из-за Манчини

"Спартак" в Twitter потроллил "Зенит" после победы бывшего главного тренера клуба Роберто Манчини во главе сборной Италии на чемпионате Европы. Все началось с Манчини.

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Пресс-служба красно-белых сделала пост с ироничной подписью и упоминанием матча "Спартак" — "Зенит" (3:1) в 2017 году, когда сине-бело-голубыми руководил итальянский специалист. Пресс-служба "Зенита" ответила напоминанием о другом матче 2017 года, в котором петербургский клуб выиграл у "Спартака" со счётом 5:1. Сине-бело-голубые написали:

"Мы думаем, что Манчини лучше помнит этот матч из 2017 года".

В затянувшейся переписке между аккаунтами клубов москвичи заявили, что у "Зенита" больше аккаунтов в соцсетях, нежели побед в чемпионате.

"Мы были чемпионами 22 раза, но вам не понять этого: у вас аккаунтов в Twitter больше, чем трофеев", — написала пресс-служба красно-белых.

Итальянский специалист возглавил "Зенит" 1 июня 2017 года, соглашение было рассчитано на три года с возможностью продления еще на два сезона. Зарплата тренера составила 4,5 млн евро за сезон, что позволило Манчини войти в число 15 самых высокооплачиваемых тренеров мира.

13 мая 2018 года "Зенит" расторг контракт с тренером, после чего он возглавил сборную Италии. Под руководством Манчини сборная Италии впервые с 1968 года стала чемпионом Европы. В финале Евро-2020 она переиграла команду Англии.