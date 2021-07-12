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Чемпионат Европы по футболу 2020

20-летний российский футболист подписал контракт с испанским клубом

Lenta.ru
1 час назад
20-летний российский футболист Никита Иосифов подписал контракт с испанским клубом «Вильярреал». Об этом сообщается на сайте команды.
Российский футболист подписал контракт с испанским клубом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Контракт с полузащитником рассчитан на пять лет. Отмечается, что Иосифов будет выступать за вторую команду «Вильярреала».
Футболист — воспитанник академии московского «Локомотива». В составе «железнодорожников» он провел шесть матчей. Контракт полузащитника с клубом истек 30 июня.
9 июля голкипер сборной России Андрей Лунев перешел в немецкий «Байер». Контракт с ним рассчитан до 30 июня 2023 года. Лунев пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы раскрыть в европейском клубе свой потенциал.
Футбол,Андрей Лунев,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,
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