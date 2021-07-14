Правительство региона увеличит финансирование «Нижнего Новгорода»

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области прокомментировали финансовую ситуацию в «Нижнем Новгороде».

Фото: ФК «Нижний Новгород» ФК «Нижний Новгород»

Как сообщает «Чемпионат», у клуба есть долги перед игроками за прошлый сезон в размере 120 миллионов рублей. По данным «Матч ТВ», все обязательства по зарплатам закрыты, но футболистам еще не выплачены премиальные и бонусы за выход в Тинькофф РПЛ.

«ФК «Нижний Новгород» вышел в российскую премьер-лигу, соответственно его финансирование будет увеличено по сравнению с прошлым сезоном, когда команда играла в ФНЛ. Размер субсидии со стороны правительства области будет обсуждаться», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

В 2021-м году клубу был выделен 301 млн рублей из бюджета Нижегородской области. Также «Нижний Новгород» сейчас рассматривает ряд спонсоров, но называния компаний будут озвучены только после подписания договоров.