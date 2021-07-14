Ракицкий: Сборная Украины сильнее России

Искренний разговор о сборной и будущем в «Зените»

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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал «Чемпионату», как болел за сборную Украины на Евро-2020, о молодёжи «Зенита», неудачах в Лиге чемпионов и своём будущем.

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«Я хочу играть за Украину! И играл бы...»

– Сборная Украины на Евро-2020 восхитила многих. Четвертьфинал – объективная сила команды или не обошлось без везения?

– Везение присутствовало, когда выходили из группы. А уже со шведами показали хороший футбол. Могли повести ещё до удаления, никто не закрывался. С голландцами тоже играли здорово. Македонцев полностью переиграли. С Австрией подустали. Понимаю ребят, больше месяца в сборной, а психология в такие моменты сильно уязвима. Хочется увидеть семью. Но пацаны всё равно большие молодцы. Да и с Англией могли просто сыграть в красивый футбол. Пусть лучше счёт был бы 4:1, 4:2 Но, может, перегорели.

– Ещё и быстрый гол.

– Да, он всегда надламывает. И без того пацаны волновались, а тут доставали уже на третьей минуте. Нужно было забивать, но в мыслях сидело, что пропустят ещё. Я, кстати, не считаю, что Англия на этом турнире – тактические звери. Против них можно и нужно было играть. Но в любом случае наша сборная – большие молодцы, надеюсь, дальше будет только лучше.

– Малиновского и Зинченко критиковали по ходу турнира. Справедливо?

– У Малины со спиной были проблемы, недавно сделали операцию. Играл через боль, настоящий мужик. Ярмолу ( Андрей Ярмоленко . – Прим. «Чемпионата») преследовали травмы, но своей игрой он всем им закрыл рты. Он лидер сборной. Зина провёл достойный турнир. Можно лучше, но всегда есть куда стремиться.

– Когда смотрел на пацанов, представлял себя в этой сборной? Или история закончилась в 2019-м?

– Ты же знаешь, что я всегда ждал вызова. Но Шевченко с Павелко ( Андрей Павелко – президент украинской ассоциации футбол. – Прим. «Чемпионата») всё решили. Конечно, я хочу играть. И играл бы! Да, может, я там гимн не пел, но на это есть объективные причины. И это точно не значит, что я не патриот своей страны. Я люблю Украину. И когда играл в сборной, отдавал все силы за эту футболку. А отдельные личности придумали обо мне всякую ерунду. Но мне всё равно, что они думают.

– В глубине души больно?

– Да. Каждый раз смотрю на пацанов, очень хочу к ним на поле. Я вообще не люблю смотреть по телевизору, люблю играть. Но это жизнь. Уже не изменить того, что случилось. Я карьеру в сборной закончил. Давай потихоньку эту тему закрывать.

– Последнее. Шевченко хоть раз выходил с тобой на связь?

– Нет.

– Обидно?

– Да. Но я понимаю, что случилось. Всё шло от руководителей федерации. Они наговорили всем, в том числе и Шевченко. Меня не включили несколько раз в список. И я подумал, зачем мне ждать вызова дальше? Лучше уйду сам.

– Я слышал теорию, что Шевченко на этом Евро очень был нужен матч с Италией, чтобы показать себя и возглавить «Милан». Что ты об этом думаешь?

– Там можно было показать, а можно было и не показать. И разве двери закрылись бы? Вряд ли.

– Но он возглавит в будущем «Милан»?

– Думаю, да.

– Ещё одна деталь этого Евро – жёсткая критика игроков сборной Украины за то, что они говорят на русском после матчей. Что ты об этом думаешь?

– А что в этом такого? Не могу понять.

– Это абсолютно нормально. Но в соцсетях журналисты и писатели поднимали волну негатива.

– Дело футболистов выходить, играть и радовать страну. Кто-то сказал, что через девять месяцев на Украине будет всплеск рождаемости. К этому надо стремиться и радоваться за ребят. Не имеет значения на каком языке говоришь.

– А что скажешь о сравнениях России и Украины? Когда мы вылетели из группы, а вы вышли в четвертьфинал, Россию начали критиковать ещё сильнее.

– Ваша пресса критикует всех: и сборную, и клубы. Никогда не видел, чтобы кто-то сказал хорошее. Даже на чемпионате мира искали подвох. Пусть лучше молчат. Диванные эксперты, блогеры – страшные люди. Я их не понимаю. Не понимаю, зачем сравнивать сборные России и Украины. Разный стиль и футболисты. На сегодня Украина оказалась сильнее. Так это ещё я не играю за сборную!

– Украина глобально молодая команда. У неё мощное будущее?

– Да. Ты же сам сказал, что много молодых. Дай им год-другой, они будут ещё лучше.

– Ты с пацанами на связи?

– Больше в переписках – с Коноплянкой, Пятовым. Зинченко поздравил с хорошим результатом.

«Дзюба всегда у всех виноват»

– Российские сборники работали с командой на «Газпром»—тренировочном сборе в Австрии. По твоим ощущениям, они уже отошли от той неудачи? Или чувствуешь, что это в них ещё сидит?

– Не знаю. На этот счёт с ними не разговаривал. Они взрослые люди, профессионалы. Должны оставить это в прошлом и переходить на клубную работу. Впереди большая дорога и большие задачи.

– Многие в России сделали виноватыми двух людей – Черчесова и Дзюбу. Они – главные злодеи. Как ты к этому относишься?

– А Дзюба всегда у всех виновен. Забил – виноват, не забил – тоже плохой. Что о таких критиках говорить? Люди, которые ни разу не бегали по кругу, не трогали мяч, будут рассказывать, как Артёму жить и бегать. И как Черчесову тренировать (разговор состоялся до увольнения главного тренера. – Прим. «Чемпионата»). Эти же люди в глаза никогда ничего не скажут. Только напишут в соцсетях.

– Артём сейчас в норме?

– Да. В нормальном состоянии и настроении. Бегает получше некоторых молодых.

– Получится ли у него побить рекорд Кержакова по количеству голов за сборную при новом тренере?

– Конечно побьёт. При новом тренере, без тренера – побьет!

– А у Жиркова получится стать самым возрастным игроком в истории всех сборных мира?

– Валентиныч – легенда! Если бы не травма, сказал бы да. Сейчас восстановится и пусть примет решение – не устал ли он от футбола. Я вот, например, не люблю тренироваться, это все знают. Люблю играть. Эмоции, трибуны – это счастье. Если у Юры это осталось, надо продолжать.

– Жирков же тоже не очень любит тренироваться.

– А ему и не надо тренироваться.

– Ты ждёшь его?

– Конечно. Всегда рад его видеть.

– В этот раз вместе с «Зенитом» поехало тренироваться очень много молодых. Как тебе их уровень? И чувствуешь ли ты, что дистанция между вами становится всё больше?

– Кстати, нет. Мне вообще неважно, кто напротив меня стоит. Это ещё со времен «Шахтера». Луческу было всё равно, сколько тебе лет. Ты должен драться на поле. А нынешняя молодёжь

– Не дерутся?

– Кто-то – да, кто-то – нет. Всегда есть исключения.

– Например?

– Кравцов. Это мужчина. Дай бог, чтобы заиграл в первой команде.

– «Зенит» побеждает в юношеских лигах. Это сигнал, что можно ожидать сильного поколения российских игроков, или все же, на твой взгляд, молодому пробиться по-прежнему тяжело?

– Это позитивный сигнал, главное, сразу готовить их к первой команде, чтобы не боялись конкуренции и были к ней готовы.

– В чём отличие молодого тебя от нынешних молодых?

– У нас был другой образ жизни. Вспомни наше детство – мы мячик пинали и с дедом на речку ездили. А их из дома не выгонишь. А если выгонишь во двор, они даже не поймут, что это такое.

– Нет ли у тебя, как у опытного игрока, опасений, что их тоже может сгубить лимит? Получат жирный контракт, и прогресс остановится.

– Я против лимита, но всё зависит от человека. И от любви к этому делу. Ну получишь ты 2-3 года контракта, а потом — пинком под зад.

«Это будет самый сложный сезон за все годы»

– Впереди твой четвёртый сезон в Питере. И третий полноценный. И все три раза «Зенит» в чемпионате без явных сложностей брал титул. Есть в этом сезоне обстоятельства, которые могут помешать завоевать четвёртый трофей?

– Обстоятельств всегда хватает. Команды знают, как мы играем. Соперники усиливаются. Но посмотрим. Это будет самый сложный сезон за все эти годы. Все хотят сместить «Зенит». Москвичи озлоблены, «Спартаку» же будет 100 лет. «Локомотив» , «Краснодар» подтянутся. У «Динамо» собирается хорошая команда.

– За всё то время, что ты в команде, чувствуешь, что «Зенит» становится лучше? Что Семак прогрессирует как тренер и вообще идёт правильное движение вперёд?

– Количество трофеев обо всем говорит. Но надо смотреть вперёд. Мы уже забыли о прошлом. Мне очень хочется выиграть этот чемпионат. Хочется достойно сыграть в Лиге чемпионов – показать свой футбол. Лучше проиграть, но не бояться.

– По ходу прошлого сезона появилась информация, что ты, Оздоев и Дзюба сливаете Семака. Твоя реакция?

– Хотелось посмотреть этому человеку (в оригинале использовано грубое слово. — Прим. «Чемпионата») в глаза. Дать ляпа, лычку сделать. Не знаю, откуда это берётся.

– Как бы ты описал свои отношения с главным тренером? Только тренер-футболист или в силу твоего опыта это уже, может, больше товарищеские отношения?

– Никаких товарищеских отношений. Всегда придерживаюсь субординации. В каждой команде бывают рабочие моменты или недопонимание. Но мы взрослые люди, всё решаем сразу. Я мог нагрубить, но быстро извинюсь. Мы не молчим, а разговариваем. Поэтому нормальная атмосфера. Мы все вместе и всегда разговариваем.

– В последнее время ты не так часто забиваешь со штрафных. С чем это связано?

– А я спросил у Тимощука: «Толь, почему я не бью?». Он сказал, что лучше пусть это делает Ловрен. Никаких вопросов. Не буду спорить. Если человек хорошо бьёт, пусть забивает. Главное, чтобы команда побеждала. А на моей улице ещё будет праздник. Забью, не переживай.

– На сборах без Ловрена в центре ты играл с Чистяковым. Тебе с ним комфортно?

– Да, очень хорошо.

– Он может посадить Ловрена?

– Он и меня может посадить. Решение за тренерским штабом.

«Руководство обещало продление, но конкретного разговора не было»

– Лига чемпионов. Ты понимаешь, как сделать так, чтобы по итогам осени «Зенит» оказался в плей-офф? И есть ли в команде какая-то дополнительная ответственность из-за этого?

– Посмотрим, кто попадётся. Все команды разберём. Наша главная проблема – игра с большими командами. Если покажем свой футбол: атакующий, агрессивный, всё может получиться.

– Не очень понимаю. Все же взрослые мужчины с опытом. Что мешает его показать?

– Поэтому и должны с этим разобраться. Может, ещё дело в концентрации. Но получили негативный опыт, а он воспринимается лучше всего. Надо кайфовать от футбола. Думаю, всё будет в норме.

– Твоё отношение к тому, что после вылета из еврокубков многие начинают обвинять Семака: несовременный тренер, боится и так далее.

– Вообще этого не понимаю. Проигрывает команда: я, Дзюба, Семак, остальные. Все мы ответственны за результат.

– С нынешним составом «Зениту» под силу выйти в плей-офф? Или необходимо усиление?

– Под силу. У нас всё хорошо, в атаке вообще по два человека на позицию. Так что обойма нормальная, нужно найти свою игру. Главное, чтобы все были здоровы.

– Твой контракт действует до лета 2022 года. Вы уже начали переговоры?

– Руководство сначала обещало мне продление. Но конкретного разговора не было. Я не маленький мальчик. Отыграю этот сезон и приму решение о своём будущем уже в конце. Есть команды, которые хотят меня видеть. Никто не знает, что будет дальше.

– То есть переговоров нет?

– Нет. Возможно, о чём-то поговорим только ближе к зиме.

– Но тебе же кайфово в Питере и Ленобласти?

– Да, мне здесь очень нравится.

– Не думаешь остаться здесь после карьеры?

– Нет. Я украинец, у меня всё украинское. Погода на моей родине уж точно приятнее, чем в Питере. В Киеве она более стабильная.

– А вообще до скольки лет хотел бы играть?