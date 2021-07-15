Арьен Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры

Роббену 37 лет, в сезоне-2020/21 он сыграл семь матчей, в которых отдал две голевые передачи. Полузащитник выступал за нидерландские "Гронинген" (2000-2002) и ПСВ (2002-2004), английский "Челси" (2004-2007), испанский "Реал"
(2007-2009), германскую "Баварию" (2009-2019). Он является чемпионом Нидерландов, двукратным чемпионом Англии, чемпионом Испании, восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов (2013), обладателем Суперкубка УЕФА
(2013), победителем клубного чемпионата мира (2013). В составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призером чемпионата Европы (2004), а также серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира.