​В Бундеслиге продлили действие правила пяти замен

На сайте Немецкой футбольной лиги была размещена информация о последних принятых решениях по итогам собрания клубов первой и второй Бундеслиги. Отмечается, что правило пяти замен продолжит действовать в сезоне 2021/2022.

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Также сообщается о том, что на стадионы вернутся болельщики гостевых команд. С учётом ограничений по вместимости квота для фанатов гостей составит 5%. Если ограничения по вместимости стадионов будут сняты, восстановится привычная квота в 10% для болельщиков команды гостей.