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Чемпионат Европы по футболу 2020

​В Бундеслиге продлили действие правила пяти замен

Евро-футбол.Ру
1 час назад
На сайте Немецкой футбольной лиги была размещена информация о последних принятых решениях по итогам собрания клубов первой и второй Бундеслиги. Отмечается, что правило пяти замен продолжит действовать в сезоне 2021/2022.
​В Бундеслиге продлили действие правила пяти замен
Фото: ReutersReuters
Также сообщается о том, что на стадионы вернутся болельщики гостевых команд. С учётом ограничений по вместимости квота для фанатов гостей составит 5%. Если ограничения по вместимости стадионов будут сняты, восстановится привычная квота в 10% для болельщиков команды гостей.
При этом на первых двух турах чемпионата фанаты гостевых команд присутствовать не будут, чтобы службы каждого стадиона накопили опыт по проведению игр со зрителями в новых условиях.
Футбол,
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