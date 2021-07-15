Газзаев: "Черчесову нужно сказать спасибо, а не кидать грязь в спину"

«Неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой ошибается. Разве есть тренер, который никогда не проигрывал?!
Надо уважать тренерскую работу. Черчесов верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину. Такое ощущение, что критики только и ждали момента, чтобы унизить Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись», — приводит слова специалиста «СЭ».