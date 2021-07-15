Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Газзаев заявил, что Черчесову нужно сказать спасибо, а не кидать грязь в спину

Газета.Ruиещё 2
2 часа назад
Экс-тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.
Газзаев: "Черчесову нужно сказать спасибо, а не кидать грязь в спину"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Неприятно было видеть, как многие «эксперты» устроили танец на костях. Слушать некоторых комментаторов становилось просто противно. Черчесов что, хотел проиграть? Да, есть золотое правило: нет результата — виноват тренер, есть результат — это достижение команды. И каждый из нас порой ошибается. Разве есть тренер, который никогда не проигрывал?!
Надо уважать тренерскую работу. Черчесов верой и правдой трудился пять лет, одерживал победы. И если сейчас он покинул пост, ему надо просто сказать спасибо за работу, а не кидать грязь в спину. Такое ощущение, что критики только и ждали момента, чтобы унизить Комментаторы, которые еще недавно пели дифирамбы, быстро переобулись», — приводит слова специалиста «СЭ».
Напомним, сборная России под руководством Станислава Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира — 2018. Российские футболисты в матч 1/4 проиграли хорватам в серии пенальти.
В квалификации чемпионата Европы — 2020 россияне заняли второе место. На самом Евро-2020 команда Черчесова не смогла выйти из группы, расположившись на последней строчке группы B. 8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта со специалистом.
Ранее сообщалось, что суд в Северной Осетии отказал бывшему наставнику сборной России Станиславу Черчесову в покупке земли под рыбный завод.
Футбол,Валерий Газзаев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,РФС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители