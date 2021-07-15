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Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ: сборные России по футболу будут играть в едином стиле

РИА Новостииещё 3
1 час назад
Российский футбольный союз (РФС) намерен утвердить в сотрудничестве с тренерскими штабами единую философию игру сборных России всех возрастов, сообщает РБК.
Сборные России по футболу будут играть в едином стиле
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом, по информации источника, речь не идет о внедрении единой схемы (расстановки) для команд всех уровней. Концепция включает в себя разработку ценностей, стиля и принципов организации игры.
Отмечается, что внедрением новшеств будут заниматься тренеры в сотрудничестве со специалистами РФС.
В июне сборная России выступала на ЕВРО-2020. Команда заняла последнее место в группе. Вскоре после турнира пост главного тренера покинул Станислав Черчесов. На данный момент имя преемника неизвестно. Ближайшие матчи российская команда проведет в сентябре в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.
Футбол,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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