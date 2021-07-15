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Чемпионат Европы по футболу 2020

Дюков о тренере сборной России: «Общаемся с несколькими кандидатами. Планируем подписать контракт до начала РПЛ»

Sports.ru
27 минут назад
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новом тренере сборной России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
Глава РФС: планируем подписать контракт с новым тренером сборной России до начала РПЛ
Фото:  Владимир Песня / РИА Новости Владимир Песня / РИА Новости
– Когда РФС определится с главным тренером? Склоняетесь к россиянину или иностранцу?
– Планируем завершить работу, подписать контракт до начала РПЛ. Национальность... Нужно исходить из целеполагания. Нужно исходить из целей и задачей перед сборной.
Две задачи – краткосрочная, выход на ЧМ, и долгосрочная – новый тренер должен продолжить создание новой команды с перспективой успешного выступления на Евро-2024.
Желательно, чтобы новый тренер был бы готов решить обе задачи. Переговоры ведутся, как будет достигнута договоренность, мы объявим. Если есть вопросы по конкретным именам, к сожалению, не смогу никак прокомментировать.
– Появилась информация о контракте с Бердыевым. Что скажете?
– Я же сказал. Понимаю, что будут такие вопросы. Пока мы находимся в поиске главного тренера, в переговорах. Общаемся с несколькими кандидатами. До завершения переговоров не хочу вдаваться в детали.
– Контракт на 4 года?
– У нас две цели, я уже сказал. Желательно найти тренера, который был бы в состоянии решить обе. Вы понимаете, что это непростая задача, – сказал Дюков.
Новый сезон РПЛ начнется 23 июля.
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