«Говоря о тренере, в нашей ситуации есть определенные сложности, потому что есть две задачи. Нужно попадать в Катар. И на ту работу, которую начал Станислав Саламович Черчесов по постройке новой команды, нам еще нужно время. Нужно заводить в состав молодых игроков. И я не говорю про атакующий футбол, почему-то так все думают, что я все время говорю. Мы говорим про интенсивный футбол, компактный, с поставленным командным взаимодействием. Это команда, которая знает прессинг, контрпрессинг, умеет продвигать мяч вперед через средний и короткий пас. Это образ команды, который мы хотим увидеть к 2024 году. На это нужно время», – цитирует РИА «Новости» Дюкова.

По его словам, РФС находится в поиске, в переговорах с несколькими кандидатами на должность главного тренера сборной.

«Я понимаю, что будут подобного рода вопросы. Но я не могу дать ответ на них. Пока мы находимся в поиске и в переговорах, мы общаемся с несколькими кандидатами. До завершения переговоров я не хочу давать никакие детали. Мы расскажем все после завершения этой работы», – сказал Дюков журналистам, отвечая на вопрос о Бердыеве как о возможном кандидате на пост главного тренера сборной России.



«Мы планируем завершить работу по поиску тренера и подписать контракт до начала чемпионата России. Надо исходить из целеполагания, поэтому нет цели подписать тренера с тем или иным паспортом. Речь идет о задачах. У нас две задачи: выполнить задачу по выходу на ЧМ в Катаре. Вторая более долгосрочная, она заключается в том, что новый тренер должен продолжить создание новой команды с перспективой успешного вступления на Евро в 2024 году. Для решения этих задач мы ищем тренера или тренеров. Желательно, чтобы новый тренер был готов решить обе задачи», – добавил Дюков.

Он также подтвердил, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов при расторжении контракта отказался от неустойки.

«Да, я подтверждаю, отказался», – сказал Дюков, отвечая на вопрос, действительно ли Черчесов отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта.

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера футбольной сборной.

«Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира. Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учётом традиций и современных тенденций отечественного футбола», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Тренеры клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) отказались от предложения Российского футбольного союза (РФС) возглавить национальную сборную страны. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Уточняется, что среди претендентов на пост тренера сборной есть иностранные специалисты. Среди них португалец Андре Виллаш-Боаш , который работал в России с «Зенитом».

Как стало известно «СЭ», Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант назначения бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева на вакантный пост главного тренера сборной России.

Контракт со специалистом планируется заключить до окончания ЧМ-2022. Дальнейшее сотрудничество будет обсуждаться уже после турнира в Катаре.

Зарплата Бердыева по контракту с РФС будет значительно меньше, чем у Станислава Черчесова. При этом в случае успешной квалификации на ЧМ-2022 специалист получит солидный бонус.

Если выбор РФС будет сделан в пользу иностранного специалиста, то с большой долей вероятности в штаб сборной войдёт российский специалист, которым может стать Михаил Галактионов

Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» 5 июля 2019 года и с тех пор не работал тренером. С «Рубином» он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. Под руководством Черчесова на Евро-2020 сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф.

Около половины россиян поддержали отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020. Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ , опубликованного на сайте организации.

На турнире, который проходил с 11 июня по 11 июля, российская команда не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее место в своей группе. Российский футбольный союз (РФС) 8 июля объявил о расторжении контракта с тренерским штабом Черчесова.

По итогам опроса ВЦИОМ, 46% участников опроса посчитали правильным решение РФС, 20% не согласились с ним, а еще 44% затруднились с ответом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о влиянии Кремля на футбол в стране.

«Нет, на это надеяться не нужно. Это не функции Кремля, и никакие башни в сторону футбола поворачиваться не будут, этим должны заниматься профессионалы», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль «всеми своими башнями и стенами повернется лицом к такому национальному виду спорта, каким является российский футбол».

Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин делает много для развития спорта.

Ранее глава государства во время «Прямой линии» предложил подумать о кадровых изменениях в национальных командах.