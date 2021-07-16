"Краснодар" представил игровую форму на сезон 2021/2022

Футбольный клуб «Краснодар» представил игровую форму, в которой «быки» проведут следующий сезон. Презентация нового домашнего и выездного комплектов формы от компании Puma прошла на стадионе «Краснодар» в формате fashion-показа. В мероприятии приняли участие профессиональные модели и танцоры современных уличных стилей.

Фото: fckrasnodar.ru fckrasnodar.ru

Идея представить новую форму ФК «Краснодар» в стиле модного показа принадлежит титульному спонсору клуба – ,букмекерской компании Winline. Основной посыл - футбол прочно вошел в нашу жизнь, а форма любимого клуба постепенно становится обязательным атрибутом повседневной жизни болельщиков. В новой форме можно ярко проводить свободное время с друзьями, выделяться на танцполе ночного клуба, кататься на скейте по городскому парку или смотреть новый фильм в кинотеатре.

По словам разработчиков формы, домашний комплект символизирует гордость, храбрость и амбиции. Дизайн переосмысливает ромбовидный узор с герба клуба и формирует уникальную графику на передней части игровой футболки. Дизайн формы включает в себя логотип Puma, герб клуба и номер игрока, нанесенный ярко-бирюзовым цветом.

Выездной комплект формы «Краснодара» вдохновлен успехами академии клуба и символизирует идею: основной состав, состоящий из собственных воспитанников. Дизайн выездного комплекта включает в себя ярко-бирюзовые цвета, представленные в краснодарской академии.

Форма Puma создается по особой технологии – с использованием «дышащего» жаккарда в комбинации с облегающим кроем. Благодаря этому внешняя сторона футболок, а также их рукава имеют высокий уровень воздухопроницаемости.