«ПСЖ» готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара. Француз считает, что нужно уходить

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток сохранить нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт истекает следующим летом.

Фото: Reuters Reuters

Как сообщает Marca, клуб готов предложить 22-летнему футболисту крайне выгодное соглашение, по условиям которого он будет зарабатывать столько же, сколько его партнёр по атаке Неймар. По неофициальным данным, бразилец получает 30 млн в год после вычета налогов и без учёта бонусов.

При этом Мбаппе по-прежнему считает, что ему нужно уйти из «ПСЖ». Француз полагает, что не сможет реализовать все свои амбиции в этой команде. В данном случае деньги играют для Килиана второстепенную роль.