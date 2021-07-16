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Чемпионат Европы по футболу 2020

Тренер Ташуев: сборной нужен Бердыев, иностранец не будет вникать в наш футбол

Газета.Ru
17 минут назад
Известный российский специалист, бывший наставник «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев высказался о возможных кандидатурах на пост главного тренера сборной России. Он подчеркнул, что успехи национальной команды во многом зависят от возможностей конкретного поколения футболистов.
Ташуев: сборной нужен Бердыев, иностранец не будет вникать в наш футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Надо начать с того, что сборная — это особенная команда, она не всегда показывает уровень развития футбола. В СМИ и среди болельщиков сейчас раздувают историю о том, что наш футбол стагнирует. Но вспомните: совсем недавно Италия, Англия, Нидерланды вообще не попадали на международные форумы. Сборная команда — это поколение. Выросло мощное поколение — и оно выстреливает. Например, сейчас не такое сильное поколение, как раньше, в Германии или в Испании, и у этих команд хуже результаты.
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Мы недавно радовались успехам при Гусе Хиддинке, успехам сборной на чемпионате мира в России, а сегодня говорим: стагнация, беда, мы провалились Да, проблемы есть, их надо решать поступательно. Надо воспитывать новое поколение. У нас же была хорошая сборная, когда при Хиддинке играли Аршавин, Широков. Отсюда вывод: чтобы понимать, какой есть резерв для сборной, чтобы омолаживать команду и искать новых исполнителей, конечно, нужен российский специалист. Иностранец приедет за огромные деньги и скажет, что футбол у нас плохо развивается», — сказал Ташуев «Газете.Ru».
Говоря о том, кто мог бы возглавить сборную, специалист назвал кандидата, который, на его взгляд, является идеальным в сложившейся ситуации. Сергей Ташуев не сомневается, что успешно работать со сборной России может экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев.
«Курбан Бекиевич — оптимальная кандидатура для сборной. Он имеет огромный опыт в воспитании футболистов и в выстраивании тактики, что очень важно в сборной для достижения результата. Человек добился на клубном уровне больших успехов, выигрывая с «Ростовом» средним составом у «Аякса» и «Баварии». Он системный тренер и понимает, что делать, великолепно знает наш рынок. И наверняка у него будет серьезный штаб.
Иностранец нам не нужен, он не будет вникать. Нужна системообразующая структура, где мы должны знать свои проколы, в чем мы проваливаемся. Приезжал Гус — все кричали, что он спасет наш футбол. На Евро он успешно сыграл и уехал, ничего системного он не сделал. У нас ведь страна огромная, надо таланты искать», — заключил Ташуев.
Бывший главный тренер юношеской и молодежной сборных России Игорь Колыванов заявил, что Курбан Бердыев — это хороший вариант для национальной команды.
Футбол,Игорь Колыванов,Сергей Ташуев,Курбан Бердыев,Гус Хиддинк,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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