Бывший футболист, а ныне директор департамента развития молодёжного футбола по спортивным вопросам «Зенита» Андрей Аршавин рассказал
, как можно зарабатывать на Российской Премьер-Лиге и сделать её более привлекательной.
«Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Беларуси. Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмёрки РПЛ. По сколько команд берём? По две. А из России оставляем 12.
Реализуемо ли это? Это мне и предстоит решить. Лучший вариант — объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно. Просто в этих странах клубы стали бы финансово-независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи. Но вопросов много: как отнесётся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ » — сказал Аршавин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.
РФС
на своем официальном сайте опубликовал заявление о реформах лиг. Приводим его частично. Полностью заявление доступно на сайте союза.
«Мы ничего не скрываем: в апреле мы подписали соглашение с нидерландской компанией Hypercube, которая уже 20 лет успешно работает в футболе. Именно она спроектировала успешные реформы в эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов.
Начиная с апреля Hypercube при нашей поддержке проводит огромную исследовательскую работу, чтобы комплексно оценить клубный футбол России. Вопросов очень много. Как сделать наши лиги привлекательнее — для зрителя, телевидения, потенциальных спонсоров? Как сделать чемпионат интенсивнее? Как на нашем футболе сказывается лимит на легионеров — и есть ли альтернативные способы стимулировать развитие молодых игроков? Как на дистанции 10 лет проявила себя система «осень-весна» и нужны ли ей корректировки?
Hypercube проанализировал огромный массив данных (от выдержек из документации по лицензированию клубов за 5 лет до данных об экономическом состоянии регионов, где есть профессиональные клубы), провел более 70 онлайн консультаций с менеджерами клубов и лиг, с тренерами и даже журналистами. Также изучил мнение болельщиков (большую анкету заполнили более 5000 человек — у каждого в среднем на это ушло по 34 минуты).
Часто в таких ситуациях говорят, что как иностранец не может понять русскую душу, так он не поймет и наш футбол. Но особенность этого проекта — не в пустом копировании иностранного опыта, а в переносе проверенных методов бизнес-аналитики на наши реалии. Hypercube узнал, чего хотят клубы и болельщики, на основе этих данных расставил приоритеты и именно исходя из них оценивал каждый потенциальный вариант реформ.
Оценка объективна. Используя исторические данные по ТВ-рейтингам, посещаемости и спонсорским договорам, алгоритм может смоделировать все аудиторные и экономические показатели при заданных изменениях: как изменится посещаемость, как поменяются цифры смотрения и так далее.
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Худшее, что можно сделать в нашей ситуации — сложить руки и решить, что ничего делать не надо. В самоуспокоенности и бездействии успеха не добиться.
Поэтому призываем вас изучить все предложения Hypercube. Здесь — описание потенциальных реформ в РПЛ и ФНЛ-1, здесь — смена формата ФНЛ-2.
Когда вы прочитаете, поделитесь мнением в специальной анкете. Мы продолжим изучать мнение болельщиков и обязательно его учтем.
А если у вас есть вопросы по поводу потенциальных реформ — задавайте их в комментариях. На самые распространенные мы ответим в ближайшие дни».
Президент РФС Александр Дюков
рассказал, какие изменения требуются российскому футболу.
«У результата команды на Евро были и объективные предпосылки. Чтобы добиваться успеха, нам нужно проводить изменения, начиная с детско-юношеского футбола. Та же Дания первые реформы запустила в 2001 году. Реформы детско-юношеского футбола важны, но важен и фактор профессионального футбола. Нужно поменять тренировочный стиль профессиональных команд и изменить стиль игры. Нужно принимать решения быстро и на своей половине поля, потому что уже там ты попадаешь под прессинг. Если не тренироваться и не играть в таком режиме постоянно, ничего не изменится. Многое тут зависит от команд второй восьмерки, которые могут играть интенсивнее», — сказал Дюков.
Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс детально рассказал о предлагаемых реформах в Российской Премьер-Лиге.
«Мы предлагаем формат «Юпитер 16». Сокращение до 24 туров, половина очков сгорает, вторая часть чемпионата становится более насыщенной. Первые шесть мест чемпионата формируют золотую подгруппу, которые разыграют чемпионство и места в еврокубках. Они сыграют 10 раундов между собой каждый с каждым дважды. Наука показывает, что игроки, которые играют в таких сериях плей-офф, развиваются быстрее.
Что касается серебряной подгруппы, то здесь клубов больше. У нас не будет времени на то, чтобы каждая команда дважды сыграла между собой. Поэтому те, кто выше в этой группе, получат пять домашних матчей, а те, кто ниже — четыре домашних матча. При этом здесь команды тоже имеют возможность выйти в еврокубки, так как будет возможность сыграть с четвёртой командой золотой группы.
При календаре на 24 тура мы делим команды на четыре группы. Каждая команда сыграет три матча дома и три матча в гостях со всеми командами в своей группе, а также три матча дома и три матча в гостях с командами из каждой группы, при этом команда из одной группы не сыграет с одной командой из четырёх из каждой оставшихся групп. Компьютер выкинет несколько матчей. Система позволит «выбросить» несколько матчей из календаря с сохранением справедливости и спортивной борьбы.
За пять лет ведущие клубы увеличат свои доходы на 33%, средние клубы на 25%, из нижней части на 8%», — передаёт слова Нювенхюйса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался об уровне российского футбола, подчеркнув, что в России есть все условия для конкурентной среды.
«Для такой страны, как Россия, вы зарабатываете на футболе гораздо меньше, чем можете и должны. У Австрии или Дании нет такого количества регионов, как в России, чтобы сделать много клубов в высшем дивизионе, поэтому они решили сделать формат с 12 клубами. Россия — достаточно развитая страна, чтобы у вас было 16 клубов уровня РПЛ: нужно, чтобы их было как минимум 20.
На 90% всё зависит от денег, а деньги зависят от спортивных результатов. По сравнению с другими странами в России своим игрокам платят слишком много. Нужно понять, почему так происходит. Зарплаты высокие, а достойный футбол игроки не показывают. Здесь есть потенциал для улучшения. Учитывая, сколько денег вы тратите, странно, что вы не получаете нужной отдачи. Неужели у русских настолько изменилась генетика за последнее время, что вы больше не в состоянии играть в футбол?» — передаёт слова Нювенхюйса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Пять ведущих клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за реформу формата турнира по системе "Юпитер 16". Об этом журналистам заявил руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс.
Ранее Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола "Юпитер 16" наиболее предпочтительным для реализации.
"Я не имею полномочий раскрывать то, что клубы говорили конфиденциально. Но если посмотреть на категорию "А" ("Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Спартак", "Динамо" и "Локомотив"), пять из шести команд выступили за реформу, один занял нейтральное положение. Это очень важно, потому что именно клубы из категории "А" выступают от лица России в еврокубках. Очень важно, чтобы крупные клубы согласились", - сказал Ньювенхейс, отвечая на замечание о том, что представители клубов, выступающие публично, критически отзываются о предлагаемых изменениях.
"Естественно, мы говорили и с другими клубами, не все поддержали эти изменения. Кроме этого у нас есть анкеты болельщиков, тренеров. Если посмотреть на анкеты, там отношение не такое отрицательное. Мы будем слушать мнения разных сторон", - добавил руководитель компании Hypercube.
РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.