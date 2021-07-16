Глава нидерландской компании Hypercube Питер Нювенхюйс высказался об уровне российского футбола, подчеркнув, что в России есть все условия для конкурентной среды.

Пять ведущих клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) выступили за реформу формата турнира по системе "Юпитер 16". Об этом журналистам заявил руководитель сотрудничающей с Российским футбольным союзом (РФС) нидерландской компании Hypercube Питер Ньювенхейс.

РФС во вторник на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с Hypercube. В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. В союзе подчеркнули, что рассматриваются различные варианты, но окончательного решения на данный момент нет.