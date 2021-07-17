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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Зенит» завоевал Суперкубок России

Lenta.ru
1 час назад
Петербургский «Зенит» завоевал Суперкубок России в сезоне-2020/2021. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Зенит» завоевал Суперкубок России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Команда одержала победу над московским «Локомотивом» со счетом 3:0. Встреча прошла в Калининграде на одноименном стадионе. Голами отметились полузащитник Далер Кузяев (27-я минута), нападающий Сердар Азмун (57-я), хавбек Александр Ерохин (83-я).
В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), а «Локомотив» — обладателем Кубка страны. Команды в третий раз подряд встречались между собой в борьбе за Суперкубок.
В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Химками», а «Локомотив» — дома с тульским «Арсеналом». Обе встречи пройдут 24 июля.
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