ЦСКА снизил цену на Влашича

Московский футбольный клуб ЦСКА снизил цену на хорватского полузащитника Николу Влашича в переговорах с итальянским «Миланом».Как сообщает Tuttomercatoweb, первоначально ЦСКА просил за Влашича £€35 млн , но теперь готов отпустить его чуть меньше чем за €30 млн.Отмечается, что московский клуб готов отдать хорватского футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 103 матчах за московский клуб.Ранее сообщалось, что Влашич вернулся в расположение ЦСКА.