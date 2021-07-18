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СМИ: ЦСКА снизил цену на Влашича

RT на русском
1 час назад
Московский футбольный клуб ЦСКА снизил цену на хорватского полузащитника Николу Влашича в переговорах с итальянским «Миланом».
ЦСКА снизил цену на Влашича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает Tuttomercatoweb, первоначально ЦСКА просил за Влашича £ 35 млн , но теперь готов отпустить его чуть меньше чем за 30 млн.
Отмечается, что московский клуб готов отдать хорватского футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.
23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 103 матчах за московский клуб.
Ранее сообщалось, что Влашич вернулся в расположение ЦСКА.
Футбол,Никола Влашич,ЦСКА,
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