ЦСКА снизил цену на Влашича

Отмечается, что московский клуб готов отдать хорватского футболиста «Милану» на правах аренды с обязательством выкупа.

23-летний хавбек играет за ЦСКА с 2018 года. В его активе 33 гола и 20 результативных передач в 103 матчах за московский клуб.