Сон Хын Мин подпишет контракт с «Тоттенхэмом» на €48 млн

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, вероятно, останется в команде ещё на несколько сезонов.

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Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 29-летний футболист продвинулся в переговорах с клубом о новом контракте. Стороны близки к заключению соглашения, рассчитанного до лета 2025 года. Ожидается, что по условиям договора кореец суммарно заработает 48 млн ( 12 млн за сезон).

Сон защищает цвета «Тоттенхэма» с 2015 года, а до этого выступал за «Байер» и «Гамбург». Действующий контракт игрока со «шпорами» рассчитан до лета 2023 года. С 2010-го форвард вызывается в национальную команду Южной Кореи.