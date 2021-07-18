​«Челси» может подписать Левандовски

«Челси» не смог переманить в свои ряды Эрлинга Холанна и теперь переключился на другого статусного бомбардира из Бундеслиги.

Как сообщает The Sun, «пенсионеры» задумали подписать Роберта Левандовски. В лондонском клубе надеются, что «Баварию» убедит предложение в 50 миллионов фунтов (58,34 миллиона евро).

Действующий контракт Роберта Левандовски с «Баварией» истекает через два года. За мюнхенский клуб поляк выступает на протяжении семи сезонов. За этот период Левандовски провёл во всех соревнованиях 329 матчей, в которых отметился 294 голами и 65 результативными передачами. Портал transfermarkt оценивает Левандовски в 60 миллионов евро.