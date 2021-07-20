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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Барселона» обсуждает с «Ювентусом» возможный обмен Гризманна на Дибалу

Спорт-Экспрессиещё 4
2 часа назад
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в чемпионате Италии, утверждает Get French Football со ссылкой на L'Equipe.
«Барселона» обсуждает с «Ювентусом» возможный обмен Гризманна на Дибалу
Фото: ReutersReuters
По информации источника, испанский клуб связался с «Ювентусом» по поводу возможного обмена 31-летнего французского футболиста на нападающего туринцев Пауло Дибалу.
Ранее испанские издания сообщали об интересе «Манчестер Сити» и «Атлетико» к Гризманну.
В прошлом сезоне Гризманн провел 51 матч за «Барселону», забил 20 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с сине-гранатовыми действует до конца июня 2024 года.
На счету 27-летнего Дибалы в минувшем сезоне 26 игр, 5 голов и 3 передачи. Его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает Гризманна в 60 миллионов евро, Дибалу — в 50 миллионов.
Футбол,Антуан Гризманн,
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