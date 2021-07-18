Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Семак стал самым титулованным тренером в истории "Зенита"

Soccer News
1 час назад
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак стал самым титулованным наставником в истории петербургского клуба, сообщает zenit-history.ru.
Семак стал самым титулованным тренером "Зенита"
Фото: ТАССТАСС
В матче за Суперкубок России "Зенит" разгромил "Локомотив" со счетом 3:0 и этот трофей стал для Семака шестым в качестве тренера клуба. Ранее он привел "Зенит" к трем титулам чемпиона России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок России.
По числу трофеев Семак обошел бывших наставников "Зенита" Лучано Спаллетти и Андре Виллаша-Боаша, которые завоевали по 5 трофеев с "сине-бело-голубыми".
Футбол,Сергей Семак,Андре Виллаш-Боаш,Лучано Спаллетти,Локомотив,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители