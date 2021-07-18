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Чемпионат Европы по футболу 2020

Чешский тренер навал игру России на Евро—2020 позором

Елена Прошина
1 час назад
Игра национальной футбольной команды под руководством Станислава Черчесова на Чемпионате Европы неприятно поразила президента Союза футбольных тренеров Чехии Вернера Личку. Его мнение приводит издание iSport.cz.
Чешский тренер навал игру России на Евро—2020 позором
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я понимаю, почему Северная Македония не играет высоко, но что мешает России? Команда позорно действовала в матче с Данией. Внезапно оказалось, что их игры недостаточно, особенно в обороне и при потере мяча», - заявил Личка.
По его мнению, не владеющая базовыми принципами футбола команда не способна добиться успеха. Среди таких навыков чешский тренер выделяет умение организовать атаку от своих ворот под жестким прессингом соперника. Без этого на турниры уровня Евро можно и не приезжать, уверен чешский тренер. Вторым ключевым командным навыком Личка считает перевод мяча в атаку. Среди прочих умений хорошей сборной он перечислил правильную реакцию игроков на потерю и отбор, а также их выверенное расположение при высоком, среднем и низком блоках.
По мнению чешского тренера, российская команда на Евро-2020 не выполнила базовых принципов и показала доисторическую игру. Он сообщил, что русские сильно удивили его, поскольку после последнего чемпионата мира он считал сборную нашей страны находящейся на подъеме.
«У них определенно больший потенциал, чем то, что они показали на Евро», - так охарактеризовал национальную российскую команду по футболу Вернер Личка.
Футбол,Станислав Черчесов,
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