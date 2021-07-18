Чешский тренер навал игру России на Евро—2020 позором

По его мнению, не владеющая базовыми принципами футбола команда не способна добиться успеха. Среди таких навыков чешский тренер выделяет умение организовать атаку от своих ворот под жестким прессингом соперника. Без этого на турниры уровня Евро можно и не приезжать, уверен чешский тренер. Вторым ключевым командным навыком Личка считает перевод мяча в атаку. Среди прочих умений хорошей сборной он перечислил правильную реакцию игроков на потерю и отбор, а также их выверенное расположение при высоком, среднем и низком блоках.