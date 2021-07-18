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Чемпионат Европы по футболу 2020

Юрий Сёмин заявил, что не оставлял смеющийся эмодзи под постом о поражении «Локомотива»

Чемпионат.comиещё 5
1 час назад
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о странном комментарии под постом клуба о поражении в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (0:3).
Семин объяснил появление возмутившего фанатов эмодзи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Железнодорожники опубликовали в «Инстаграме» фотографии раздосадованных футболистов и сопроводили их следующей подписью:
«Эмоции нашей команды после финального свистка. Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные». С аккаунта Сёмина в комментариях оставили смеющийся эмодзи, что вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков.
«Улыбающийся смайлик под публикацией «Локомотива»? Не может быть — я это ни в коем случае сделать не мог. Кто мог опубликовать от моего имени? Не могу сказать. Видимо, мой аккаунт периодически вскрывают. Поймите, не мог же я случайно в кармане такое сделать. К «Инстаграму» не прикасался уже месяц, поэтому я такого сделать не мог. Это непонятная ситуация», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Футбол,Юрий Семин,Локомотив,Зенит,
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