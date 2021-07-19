Федун назвал причину, которая тормозит развитие российского футбола

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РФС 13 июля на официальном сайте представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были разработаны по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube ("Хайперкуб"). В презентации представлены сценарии проведения чемпионата России как с 16 командами, так и с большим числом клубов. 16 июля руководитель Hypercube Питер Ньювенхейс назвал формат реформы российского футбола "Юпитер 16" наиболее предпочтительным для реализации. В тот же день Федун заявил, что "предложенные реформы - это безусловный шаг вперед, но все же - паллиатив".

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"К сожалению, у РФС нет мандата на проведение реальных реформ, - сказал Федун. - Российский футбол до сих пор отличается от любого другого тем, что он является не экономической системой, поскольку все клубы заняты тем, что они должны зарабатывать деньги, выдерживать какие-то финансовые показатели. А для нашего футбола важно другое - амбиции тех или иных руководителей, которые привязаны к этим клубам. И без разницы, большого или мелкого ранга, регионального или нет, и так далее, и так далее".

"Сегодня у нас реальный бизнес на футболе имеют только агенты, которые действительно создают систему и зарабатывают, а также, конечно же, игроки и тренеры - как наемные работники, - отметил владелец "Спартака". - Основная причина, которая все время будет тормозить развитие нашей футбольной системы, - футбол не является коммерческим проектом, бизнес-проектом. В какой-то степени он является социальным проектом, отсюда возникают все проблемы, их масса. Поэтому в этой ситуации принимать какие-то радикальные решения РФС не может и тот вариант, который предложен, является паллиативом. Но этот паллиатив на мой взгляд - максимальное, что можно сделать из этих ограниченных возможностей".

Федун высказался о правильной, на его взгляд, системе проведения чемпионата России. "У нас нет денег на 16 клубов, нет игроков на 16 клубов. Давайте сделаем чемпионат из 12 клубов и будем играть в четыре круга. Но это не примут, поскольку футбол в России является в большей степени социальной обязанностью, чем бизнесом", - признал он.

Владелец "Спартака" подчеркнул, что информация, появившаяся на портале "РБ Спорт", о том, что он якобы на заседании исполкома РФС выступил с критикой возможной реформы Российской премьер-лиги (РПЛ), не соответствует действительности. "Это была не критика, это обсуждение", - заявил Федун.

Что представляет из себя "Юпитер 16"

В формате "Юпитер 16" предполагается, что в премьер-лиге продолжат играть 16 клубов, но на первом этапе они проводят не 30 матчей, а 24 (по 12 дома и в гостях). Эти игры проходят по швейцарской системе (сильные играют с сильными, слабые - со слабыми; положение клубов будет меняться в зависимости от результатов - слабые смогут стать сильными и наоборот). По итогам 24 матчей составляется промежуточная таблица для определения групп второго этапа. Все заработанные клубами очки по итогам первого этапа делятся пополам.

На втором этапе клубы, занявшие в первой части турнира места с первого по шестое, играют 10 матчей друг против друга (по пять дома и в гостях). Команда, занявшая итоговое первое место, получает прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, вице-чемпион отправляется в третий квалификационный раунд турнира, а бронзовый призер - в квалификацию Лиги конференций.

Клубы, занявшие на первом этапе с седьмого по 16-е места, играют девять матчей друг против друга. По их итогам две сильнейшие команды проводят дополнительный матч за право встретиться с четвертым клубом из первой группы за еще одно место в Лиге конференций. Две последние команды вылетают в Футбольную национальную лигу (ФНЛ), а седьмая и восьмая - принимают участие в стыковых матчах за место в РПЛ с клубами из второго российского дивизиона.