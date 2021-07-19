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Чемпионат Европы по футболу 2020

Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА

Чемпионат.com
1 час назад
Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Алексей Березуцкий утверждён на пост главного тренера ЦСКА
Фото: Официальный твиттер ПФК ЦСКАОфициальный твиттер ПФК ЦСКА
«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.
Напомним, Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб ЦСКА в январе 2021 года. Во время своей игровой карьеры Алексей провёл за красно-синих 502 матча во всех турнирах. В июне текущего года Березуцкий стал исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА после ухода из команды Ивицы Олича.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
Футбол,Алексей Березуцкий,ЦСКА,
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