Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА

Березуцкий с января 2020 года занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, а затем вошел в тренерский штаб. В марте главным тренером команды был назначен хорват Ивица Олич, однако 15 июня он покинул этот пост. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Березуцкий.