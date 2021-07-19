Алексей Березуцкий стал главным тренером ЦСКА

«Сегодня Алексей Владимирович впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности»», - пояснили в пресс-службе ЦСКА.
В клубе отметили, встреча состоится на ВЭБ Арене. ЦСКА сыграет с новичком премьер-лиги — командой «Нижний Новгород».
«Эта игра станет заключительной перед стартом нового сезона», - говорится в сообщении.
Березуцкий с января 2020 года занимал должность заместителя генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам, а затем вошел в тренерский штаб. В марте главным тренером команды был назначен хорват Ивица Олич, однако 15 июня он покинул этот пост. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Березуцкий.
Ранее вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев попал в число пятидесяти лучших вратарей мира за последние тридцать лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Список возглавил голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, который за свою карьеру пять раз удостаивался звания «Лучший вратарь года».