100 тысяч в минуту: Федун о зарплатах футболистов в России

Совладелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, что команды из топа Российской премьер-лиги (РПЛ) в среднем тратят на иностранного футболиста один миллиард рублей, а игровое время легионера стоит около ста тысяч рублей в минуту. Об этом Федун заявил в интервью РБК.

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Сумму в один миллиард Федун назвал, рассказывая о бюджете на «среднего легионера», включая все затраты - покупка, комиссии, зарплаты, налоги.

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«Один миллиард рублей или порядка 11,5 миллиона евро. Из которых 4-4,5 миллиона евро - трансфер, 500 тысяч - комиссия, 1,5 миллиона евро - зарплата, плюс бонусы и прочее. Да, были футболисты и за два миллиарда рублей, и еще дороже. А теперь давайте посчитаем поминутно на игрока, и цифра окажется около ста тысяч рублей», - заявил совладелец «Спартака».

Он отметил, что сам вычислил эти суммы, исходя из курса в 90 рублей за евро.

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс, нанятый Российским футбольным союзом для разработки футбольной реформы в РФ, ранее рассказал об идее отменить лимит на легионеров в РПЛ.

«У вас рождается много талантливых детей - остается найти их, помочь им стать профессиональными футболистами», - подчеркнул Ньювенхейс.

Он отметил, что легионеры тоже должны быть, однако лимит по схеме «8+17» (максимум восемь иностранных игроков) повысил качество молодых игроков, но «уронил» уровень игры остальных.

Вместо лимита Ньювенхейс предложил внедрить «систему кнута и пряника»: за каждую минуту молодого российского футболиста на поле клуб должен получать финансовую компенсацию. По задумке Ньювенхейса, клубам, которые будут использовать больше легионеров, придется делать взносы в специальный фонд.

По мнению Федуна, основная проблема - в размере кнута и пряника. Он подчеркнул, что бенчмарк (в экономике - «эталонный» индикатор, позволяющий анализировать динамику стоимости базовых активов- прим.ред) по легионерам сегодня - это сто тысяч рублей за минуту.

«Увидим, насколько от этой минуты будут плясать, и соответственно такой же бенчмарк, или хотя бы половина, должна уходить на поощрение своих молодых игроков», - сказал он.