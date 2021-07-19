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Чемпионат Европы по футболу 2020

Десять фактов об Алексее Березуцком

Елена Прошина
1 час назад
Алексей Березуцкий официально утвержден новым главным тренером ЦСКА. Сегодня он впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», сообщил официальный сайт московского клуба. "Рамблер" приводит 10 интересных фактов о новом наставнике "армейцев".
1. Алексей родился 20 июня 1982 года, он на 20 минут младше своего брата-близнеца Василия.
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2. Алексей и его брат начали заниматься футболом в школе «Смена». Профессиональную карьеру братья начали в клубе «Торпедо-ЗИЛ». Летом 2001 года, отыграв несколько месяцев за «Черноморец» из Новороссийска, Алексей перешел в ЦСКА, за который выступал до лета 2018 года.
3. Первым голом в составе ЦСКА Алексей отметился в финале Кубка УЕФА в 2005 году. Тогда мяч Березуцкого, забитый на 56-й минуте, помог команде сравнять счет в игре с португальским "Спортингом". В итоге матч завершился победой "армейцев" со счетом 3:1 и завоеванием первого в истории российского футбола еврокубка.
4. Березуцкий дебютировал за сборную России 12 февраля 2003 года в матче против Кипра, выйдя на замену на 89-й минуте. Всего в составе национальной команды Алексей провел 58 матчей. Он участвовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, а также был заявлен на Евро 2008 года, но в ходе турнира не провел ни одного матча.
5. В 2019-м году Алексей и его брат Василий были помощниками российского тренера Леонида Слуцкого в голландском клубе «Витесс». Слуцкий тогда рассказывал, что братья получали в Нидерландах символическую зарплату, которой не хватало на оплату жилья.
6. В январе 2020 года Алексей вместе с братом был назначен заместителями генерального директора ЦСКА. В августе того же года он занял должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам, а в январе 2021 года Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб тогдашнего наставника "красно-синих" Виктора Гончаренко.
7. 15 июня 2021 года после отставки хорвата Ивицы Олича Алексей был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
8. Алексей Березуцкий женился в 2005 году на девушке по имени Джамиля, с которой был знаком со школы. В 2005 году у пары родилась дочь, а в 2012 году — сын.
9. Помимо футбола, Алексей Березуцкий и его брат занимаются бизнесом. Они являются владельцами компании «Премьер футбол групп», работающей в сфере оптовой торговли спортивными товарами. Вместе с тем братья - соучредители компании «Национальная юридическая служба», специализирующейся на работе в области права, управлении финансовыми группами, предоставлении финансовых услуг, консультировании и рекламной деятельности.
10. 1 апреля 2011 года в программе «Футбольный клуб» вышел шуточный сюжет про якобы существующего третьего брата Березуцкого - Ивана. В передаче говорилось, что тот работает барменом, а футбол не любит. Роль Ивана тогда исполнил Алексей.
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