Десять фактов об Алексее Березуцком

Алексей Березуцкий официально утвержден новым главным тренером ЦСКА . Сегодня он впервые выведет команду на товарищеский матч без приставки «исполняющий обязанности», сообщил официальный сайт московского клуба. "Рамблер" приводит 10 интересных фактов о новом наставнике "армейцев".

1. Алексей родился 20 июня 1982 года, он на 20 минут младше своего брата-близнеца Василия.

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2. Алексей и его брат начали заниматься футболом в школе «Смена». Профессиональную карьеру братья начали в клубе «Торпедо-ЗИЛ». Летом 2001 года, отыграв несколько месяцев за «Черноморец» из Новороссийска, Алексей перешел в ЦСКА, за который выступал до лета 2018 года.

3. Первым голом в составе ЦСКА Алексей отметился в финале Кубка Первым голом в составе ЦСКА Алексей отметился в финале Кубка УЕФА в 2005 году. Тогда мяч Березуцкого, забитый на 56-й минуте, помог команде сравнять счет в игре с португальским "Спортингом". В итоге матч завершился победой "армейцев" со счетом 3:1 и завоеванием первого в истории российского футбола еврокубка.

4. Березуцкий дебютировал за Березуцкий дебютировал за сборную России 12 февраля 2003 года в матче против Кипра, выйдя на замену на 89-й минуте. Всего в составе национальной команды Алексей провел 58 матчей. Он участвовал в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, а также был заявлен на Евро 2008 года, но в ходе турнира не провел ни одного матча.

5. В 2019-м году Алексей и его брат Василий были помощниками российского тренера В 2019-м году Алексей и его брат Василий были помощниками российского тренера Леонида Слуцкого в голландском клубе «Витесс». Слуцкий тогда рассказывал, что братья получали в Нидерландах символическую зарплату, которой не хватало на оплату жилья.

6. В январе 2020 года Алексей вместе с братом был назначен заместителями генерального директора ЦСКА. В августе того же года он занял должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам, а в январе 2021 года Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб тогдашнего наставника "красно-синих" В январе 2020 года Алексей вместе с братом был назначен заместителями генерального директора ЦСКА. В августе того же года он занял должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам, а в январе 2021 года Алексей Березуцкий вошёл в тренерский штаб тогдашнего наставника "красно-синих" Виктора Гончаренко

7. 15 июня 2021 года после отставки хорвата Ивицы Олича Алексей был назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.

8. Алексей Березуцкий женился в 2005 году на девушке по имени Джамиля, с которой был знаком со школы. В 2005 году у пары родилась дочь, а в 2012 году — сын.

9. Помимо футбола, Алексей Березуцкий и его брат занимаются бизнесом. Они являются владельцами компании «Премьер футбол групп», работающей в сфере оптовой торговли спортивными товарами. Вместе с тем братья - соучредители компании «Национальная юридическая служба», специализирующейся на работе в области права, управлении финансовыми группами, предоставлении финансовых услуг, консультировании и рекламной деятельности.