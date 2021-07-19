ЦСКА отпустил Фукса на Олимпиаду

"Когда Фукс подписывал контракт с ЦСКА, он попросил внести пункт в соглашение об Олимпиаде, - сказал Березуцкий. - Он очень хотел на ней сыграть, для любого бразильца игра за сборную очень важна и почетна. Естественно, только поэтому ЦСКА не мог его ни отпустить. Конечно, я согласен, что выглядит странно, когда он не сыграл полного матча за ЦСКА".
"Я обрисовал все возможные сценарии развития событий, но он решил поехать, что тоже не страшно. Он восстанавливался после травмы, сейчас продолжает это делать, в принципе, ситуация достаточно проста. Мы получаем информацию от штаба сборной Бразилии, что Фукс тренируется в полную силу, у него нет никаких проблем со здоровьем, скоро увидим его у нас", - добавил Березуцкий.