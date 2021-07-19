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ЦСКА отпустил футболиста Фукса на Олимпиаду из-за пункта в контракте

ТАССиещё 3
3 часа назад
Футбольный клуб ЦСКА отпустил бразильского защитника Бруно Фукса на Олимпийские игры в Токио из-за пункта в контракте. Об этом в прямом эфире на официальной странице клуба в социальной сети "ВКонтакте" сообщил главный тренер армейцев Алексей Березуцкий.
ЦСКА отпустил Фукса на Олимпиаду
Фото: официальный сайт ПФК ЦСКАофициальный сайт ПФК ЦСКА
Фукс перешел в ЦСКА в августе 2020 года. Он провел 12 минут в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата" (3:0) в прошлом сезоне и покинул поле из-за травмы.
"Когда Фукс подписывал контракт с ЦСКА, он попросил внести пункт в соглашение об Олимпиаде, - сказал Березуцкий. - Он очень хотел на ней сыграть, для любого бразильца игра за сборную очень важна и почетна. Естественно, только поэтому ЦСКА не мог его ни отпустить. Конечно, я согласен, что выглядит странно, когда он не сыграл полного матча за ЦСКА".
"Я обрисовал все возможные сценарии развития событий, но он решил поехать, что тоже не страшно. Он восстанавливался после травмы, сейчас продолжает это делать, в принципе, ситуация достаточно проста. Мы получаем информацию от штаба сборной Бразилии, что Фукс тренируется в полную силу, у него нет никаких проблем со здоровьем, скоро увидим его у нас", - добавил Березуцкий.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная Бразилии является действующим победителем олимпийского турнира.
Футбол,Бруно Фукс,Алексей Березуцкий,ЦСКА,
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