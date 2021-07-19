В сети появилось фото новой формы «Спартака»

В интернете опубликовали фотографии новой формы московского футбольного клуба «Спартак» на сезон-2021/22.Снимки выложил «Спорт-Экспресс».Форма @fcsm_official на сезон 2021/22! 🔴⚪Как вам? 👇 pic.twitter.com/Uoo9j2XWvj— Спорт-Экспресс (@sportexpress) July 19, 2021 В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в Российской премьер-лиге. В первом туре нового сезона красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча состоится 24 июля в Казани.Ранее португальский агент Паулу Барбоза заявил, что у «Спартака» хорошие шансы против «Бенфики» в Лиге чемпионов.