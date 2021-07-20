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Чемпионат Европы по футболу 2020

У генерального директора «Милана» диагностирован рак гортани

Чемпионат.com
27 минут назад
У генерального директора «Милана» Ивана Газидиса диагностировали рак гортани.
У гендиректора «Милана» диагностирован рак гортани
Фото: ФК "Милан"ФК "Милан"
«Клуб сообщает болельщикам, что нашему генеральному директору Ивану Газидису поставили диагноз рак гортани. На основании обширной серии медицинских тестов врачи ожидают, что он полностью поправится. Иван будет продолжать работу, однако проведёт некоторое время в специализированной клинике на необходимом лечении», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Милана».
«Конечно, это тяжёлая новость. Но врачи оптимистично настроены. В моём распоряжении есть лучшие врачи, я чувствую поддержку клуба и близких. Уверен, что рак полностью отступит», — отметил Газидис.
Газидис начал работать в «Милане» в декабре 2018 года. С 2008 года специалист занимал пост исполнительного директора лондонского «Арсенала».
Футбол,Иван Газидис,
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