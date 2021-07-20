У гендиректора «Милана» диагностирован рак гортани

«Клуб сообщает болельщикам, что нашему генеральному директору Ивану Газидису поставили диагноз рак гортани. На основании обширной серии медицинских тестов врачи ожидают, что он полностью поправится. Иван будет продолжать работу, однако проведёт некоторое время в специализированной клинике на необходимом лечении», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Милана».
«Конечно, это тяжёлая новость. Но врачи оптимистично настроены. В моём распоряжении есть лучшие врачи, я чувствую поддержку клуба и близких. Уверен, что рак полностью отступит», — отметил Газидис.