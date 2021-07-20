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Чемпионат Европы по футболу 2020

РФС выбирает из трёх кандидатов на пост главного тренера сборной России

Чемпионат.com
1 час назад
РФС в данный момент выбирает тренера сборной России из трёх кандидатов. В список входят Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Есть фаворит. РФС выбирает главного тренера сборной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Кунц является фаворитом. С ним уже были проведены предметные переговоры», — сказал один из источников «Чемпионату». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что Бердыев является резервным вариантом.
Об отставке главного тренера сборной России Станислава Черчесова было объявлено 8 июля. На чемпионате Европы — 2020 сборная России заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям.
Футбол,Курбан Бердыев,Валерий Карпин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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