Дзюбе вручили кубок из глины

"Юные фанаты в восторге, что смогли лично вручить свой кубок Артему Дзюбе. Во время встречи дети пожелали футболисту дальнейших спортивных успехов и сделали памятное фото", - сказала художница Валерия Лошак, помогавшая оформить награду.
На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Станислава Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.
Дзюба отметился забитым мячом в матче с датчанами. Нападающий реализовал пенальти. В марте 2020 года Черчесов продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до 30 декабря 2022 года, однако 8 июля он был оправлен в отставку. 1 сентября сборная России проведет отборочный матч к чемпионату мира 2022 года против Хорватии.
Ранее защитник сборной России Игорь Дивеев объяснил свои слова о том, что в матче Евро-2020 против Бельгии его ничем не удивил Ромелу Лукаку.