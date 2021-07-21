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Чемпионат Европы по футболу 2020

Слуцкий о Лиге конференций: «У всех российских клубов проблемы с квалификацией»

Sports.ruиещё 1
36 минут назад
Команда из Казани встретится с литовской «Судувой» или польским «Ракувом». Первая игра пройдет 5 августа. Ответный матч – 12 августа.
Слуцкий о Лиге конференций: "Мы имеем проблемы с квалификацией"
Фото: ТАССТАСС
– Можете оценить жребий Лиги конференций?
– Думаю, что «Ракув», конечно, выиграет в той паре. Очень тяжелый жребий на самом деле. Потому что команда, которая в том году заняла второе место в чемпионате Польши, сейчас только что выиграла Суперкубок, укомплектована достаточно хорошо, развивающаяся команда.
Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Не только «Рубин», а все российские клубы. Они в числе сеянных, а мы нет, и, на мой взгляд, никакого фаворита или аутсайдера в этом противостоянии нет. Будет тяжелое противостояние, – считает тренер.
Футбол,
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