Слуцкий о Лиге конференций: "Мы имеем проблемы с квалификацией"

– Думаю, что «Ракув», конечно, выиграет в той паре. Очень тяжелый жребий на самом деле. Потому что команда, которая в том году заняла второе место в чемпионате Польши, сейчас только что выиграла Суперкубок, укомплектована достаточно хорошо, развивающаяся команда.

Не секрет, что мы имеем проблемы с квалификацией. Не только «Рубин», а все российские клубы. Они в числе сеянных, а мы нет, и, на мой взгляд, никакого фаворита или аутсайдера в этом противостоянии нет. Будет тяжелое противостояние, – считает тренер.