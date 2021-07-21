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Официально: Старфельт перешёл в «Селтик»

Евро-футбол.Ру
39 минут назад
Карл Старфельт покинул ряды казанского «Рубина» ради трансфера в состав «Селтика».
Официально: Старфельт перешёл в «Селтик»
Фото: ТАССТАСС
Карьера 26-летнего шведского защитника продолжится в составе «кельтов». На официальном сайте «Рубина» опубликована новость, подтверждающая факт состоявшегося перехода.
Пресс-служба казанцев поблагодарила скандинава за плодотворное сотрудничество и напомнила, что за два года выступлений в России Карл Старфельт провел 42 поединка и забил за этот срок три мяча.
Прежде сообщалось, что трансфер шведа принесёт в казну «Рубина» 5 миллионов евро. 10 процентов из этой суммы будет перечислено на счета «Гётеборга» - его предыдущего клуба.
Футбол,Карл Старфельт,
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