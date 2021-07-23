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Олимпиада-2020

Трефилов о сборной России: жалко Черчесова, а Дзюба дурака свалял

Газета.Ruиещё 2
50 минут назад

Вице-президентом Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

Трефилов о сборной: жалко Черчесова, а Дзюба дурака свалял
Фото: Matthias Schrader/APMatthias Schrader/AP

«Честно, мне жалко Черчесова. Нормальный мужик. Он работал с тем, что есть. Дзюба после какого-то турнира написал, имея в виду меня, что нам бы такого тренера. Я ему написал, что если дурака не будешь валять, то станешь классным футболистом. Ну давайте вспомним, где он отличился за четыре года. Дурака свалял. Ребята, работа должна быть, пахота», — приводит слова Трефилова «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на Евро-2020.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее Евгений Трефилов заявил, что на посту тренера сборной России по футболу должен работать россиянин.

Футбол,Евгений Трефилов,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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